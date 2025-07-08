حوافز.. بشرى بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

أكد حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن بدء الإنتاج بألف سيارة كهربائية يتوازى مع الإقبال على السيارات الكهربائية ونشر ثقافة اقتناء السيارة الكهربائية.

وقال حسين مصطفى في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم إعطاء حوافز لزيادة حجم الإنتاج وزيادة المكون المحلي في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر ".



وتابع حسين مصطفى :" المكونات الرئيسية لصناعة السيارات الكهربائية لا يتم تصنيعها في مصر لكن من الممكن ان يتم تصنيع الضفائر الكهربائية وهيكل السيارة في مصر ".



واكمل حسين مصطفى :" الاستيراد الشخصي للسيارات الكهربائية أتاح بتواجد سيارات صينية كهربائية تتمتع بسعر ارخص ومزايا مرتفعة ".

ولفت حسين مصطفى :" برنامج حوافز السيارات الكهربائية يبدأ بالف سيارة ويتم إعطاء حوافز على حجم الاستثمار والالتزام البيئي ".