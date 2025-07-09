رئيس الوزراء: تقدّمنا من المركز 118 إلى 18 عالميًا في جودة الطرق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة في إنشاء شبكة متطورة من الطرق، موضحًا أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إضافةً إلى رفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك حجمًا هائلًا من العمل قامت به الدولة المصرية، لكن كل هذه الطرق، مهما كان الإنفاق عليها، تحتاج دائمًا إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري.

وأوضح مدبولي أن هذه النجاحات، رغم أهميتها، لم تؤدِّ بعد إلى خفض كافٍ في معدل حوادث السيارات، حيث لا تزال مصر تتجاوز المتوسط العالمي في هذا المعدل غير المقبول. فرغم جهودنا في تطوير البنية التحتية، لا يزال متوسط الحوادث أعلى من المتوسط العالمي، وهذا غير مقبول.

وتابع “مدبولي” قائلًا: إن جودة شبكة الطرق في مصر شهدت قفزة كبيرة على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تقدّمت من المرتبة 118 إلى المرتبة 18 عالميًا، بفضل زيادات ملحوظة في مخصصات صيانة الطرق.