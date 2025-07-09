مدبولي: رفع مخصصات صيانة الطرق وغلق جزئي للإقليمي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي بالحديث عن حادثي الطريق الاقليمي وحريق سنترال رمسيس، مقدما خالص التعازي لضحايا الحادثين، لافتا إلى ان مجلس الوزراء وقف دقيقة حدادا اليوم على أرواح الضحايا في الحادثتين.

وأضاف مدبولي أن الدولة استثمرت في تطوير الطرق، مشيرا الى ان الدولة نجحت في انشاء 7 آلاف كيلو وتطوير 8 آلاف أخرى، مشيرا إلى ان الطريق الدائري الاقليمي أصبح من اهم الطرق في مصر بسبب الكثافة المرورية عليه و30٪؜ من حركة النقل تمر من هذا الطريق، ولفت الى ان عمليات الصيانة مستمرة منذ انشاء الطريق.

وقال مدبولي ان توجيهات الرئيس السيسي بغلق اجزاء من الطريق التي يتم بها الصيانات، مؤكدا انه بالفعل تم غلق هذا الطريق لحين الانتهاء من الصيانة.

وأضاف انه وجه الوزراء برفع المخصصات المالية لصيانة الطرق، مؤكدا ان مصر تقدمت ١٠٠ مركز علي مستوى العالم في الطرق.

أهم تصريحات رئيس الوزراء

-الدولة استثمرت في تطوير الطرق

-إنشاء 7 آلاف كيلو وتطوير 8 آلاف آخرى

-الطريق الدائري الإقليمي من أهم الطرق في مصر

- عمليات الصيانة مستمرة منذ انشاء الطريق

-توجيهات رئاسية بغلق أجزاء من الطريق لتتم الصيانة

-رفع المخصصات المالية لصيانة الطرق

-مصر تقدمت 100 مركز على مستوى العالم في الطرق