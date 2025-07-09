رئيس الوزراء : لم نعتمد على سنترال رمسيس وحده فى تقديم خدمة الاتصالات للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ان حريق سنترال رمسيس أثر نسبيا على خدمات الاتصالات للمواطنين مؤكدا أنه تم نقل خدمات الانترنت والاتصالات من سنترال رمسيس وفق خطة الطوارىء عقب الحريق .

وتابع مدبولى خلال كلمة فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى بأن قطاع الاتصالات لم يعتمد على سنترال رمسيس وحده فى تقديم الخدمة للمواطنين .

عزلة رقمية| مستشار سيبراني: سنترال رمسيس نقطة تجمع 40% من حجم نقل بيانات الجمهورية والاتصالات الدولية سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر وزير الاتصالات الأسبق: سنترال رمسيس له بدائل من خلال مجموعة من السنترالات الأخرى استعادة تدريجية للخدمات.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس وتداعياته

وعلى جانب آخر أضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الحوادث والعمل على تحسين السلامة المرورية على الطرق لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الحكومة تواصل متابعة تطورات الوضع الصحي لهم وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.