مدبولي عن ارتفاع الحوادث: "نعتذر عن سوء الأحوال.. وسنطور جميع الطرق"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن متوسط حوادث السيارات في مصر أعلى من المتوسط العالمي بالرغم من أعمال التطوير التي تحدث في مصر.

واضاف مدبولي انه وجه بوضع خطة تنفيذية لخفض معدلات حوادث الطرق .

ووجه مدبولي التعازي للضحايا معتذرا عن سوء الاحوال في الطرق مؤكدا انه سيتم تطوير جميع الطرق.

أهم تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي

مدبولي: رفع مخصصات صيانة الطرق وغلق جزئي للإقليمي

-الدولة استثمرت في تطوير الطرق

-إنشاء 7 آلاف كيلو وتطوير 8 آلاف آخرين

-الطريق الدائري الإقليمي من أهم الطرق في مصر

- عمليات الصيانة مستمرة منذ انشاء الطريق

-توجيهات رئاسية بغلق أجزاء من الطريق لتتم الصيانة

-رفع المخصصات المالية لصيانة الطرق

-مصر تقدمت 100 مركز على مستوى العالم في الطرق