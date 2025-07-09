تنفيذ 7 آلاف كيلو .. مدبولي: الطرق تحتاج صيانة دورية مهما كان الإنفاق عليها

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص التعازي لكل الضحايا المواطنين المصريين الذين فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم الله برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية عملت على وجود شبكة متطورة في الطرق، مؤكدا أنه نفذنا 7 آلاف كيلو من الطرق مع رفع كفاءة 8 آلاف كيلو من الطرق وتحويلها لطرق حقيقية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج إلى أعمال صيانة، وإصلاح دوري خاصة مع حجم الإستخدام والكثافة الموجودة على الطرق.