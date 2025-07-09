مؤتمر صحفي لـ مدبولي ووزير الاتصالات بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل وبحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وصباح اليوم، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا مفصلا عن حريق سنترال رمسيس، أشار خلاله إلى اندلاع حريق بالدور السابع بسنترال رمسيس في حوالي الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 7 يوليو 2025، وتم إبلاغ الحماية المدنية ورغم وجود آليات الإطفاء الذاتي والمحاولات اليدوية للمساعدة، إلا أن سرعة انتقال الحريق من خلال الكابلات أدى إلى انتقاله إلى الغرف المجاورة واشتداده، مما تسبب في عدم السيطرة عليه من أجهزة الإطفاء الذاتي.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت، خلال تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقع الحادث، أن الحماية المدنية حضرت في حدود الساعة الخامسة والنصف عصراً، لكن الحريق امتد إلى معظم أدوار المبنى وصالات تقديم الخدمة، مما أثر على الخدمات، بشكل جزئي؛ سواء على المستوى الجغرافي، أو على المستوى القطاعي.