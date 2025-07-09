مدبولي: الدولة المصرية عملت على وجود شبكة طرق متطورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية عملت على وجود شبكة متطورة في الطرق، مؤكدا أنها نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق مع رفع كفاءة 8 آلاف كيلو من الطرق وتحويلها لطرق حقيقية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إن خالص التعازي لكل الضحايا المواطنين المصريين الذين فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم الله برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج إلى أعمال صيانة، وإصلاح دوري خاصة مع حجم الإستخدام والكثافة الموجودة على الطرق.