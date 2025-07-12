جيشنا يؤمن الحدود.. أحمد موسى: مصر تقف منفردة في وجه مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف منفردة أمام مخطط تهجير الفلسطينيين .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب المصري وأولهم الرئيس السيسي يرفضون تهجير الفلسطينين والـ 100 مليون مصري مستعدين يروحوا يقعدوا فيب سيناء ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة المصرية تؤمن الحدود المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".

وأكمل :" أبطالنا من القوات المسلحة المصرية يتابعون كل شيء داخل وخارج حدودنا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نذكر من يروج لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين بأن أبطال القوات المسلحة يؤمنون حدود مصر ".