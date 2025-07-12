خبير عسكري: إسرائيل تسعى إلى اجتزاء 35 % من مساحة قطاع غزة

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن التخلص من قطاع غزة القضية الأهم بالنسبة إلى إسرائيل.



وقال محيي الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل قدمت خرائط على ترامب وويتكوف خاصة بقطاع غزة ".

وتابع" إسرائيل تسعى إلى اجتزاء 35 % من مساحة قطاع غزة لصالح إسرائيل ".



وأكمل محمود محيي الدين :" نتنياهو استعرض رؤيته بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط بأكمله ".



ولفت محمود محيي الدين :" إسرائيل لا تسعى للخروج من محور موراج الذي يفصل رفح الفلسطينية عن خان يونس ".