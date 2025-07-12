أحمد موسى: مخطط تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقف مصر ثابت بأنه لا لتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية وهذا موقف شريف وواضح ومعلن في الخفاء وفي العلن وهي الدول الوحيدة التي تقف منفردة أم تمرير مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: معانا ربنا وفي ناس ممكن تزعل من كلامي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن عملاء الموساد فتحوا خطوط اتصال من أجل المساعدة على حدوث هذا المخطط، والبعض يساعد سواء يعلم ما يفعل أو لا يعلم في هذا المخطط الذي لن يتم أبدًا.

وأكد أن زيارة نتنياهو لواشنطن ليس رغبة منه في السلام، ولكنه ذهب بسبب الأطماع الصهيونية في المنطقة والشرق الأوسط وما يطلقون عليه إسرائيل الكبرى.

ولفت :"مخطط التهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت خريطة لوفد التفاوض من حماس تتضمن هذه الخطة.