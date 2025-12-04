مات في الطابور.. خلف الزناتي يوجه بمساندة أسرة معلم بالقاهرة

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم أبو الفضل علي نفادي، الذي وافته المنية صباح البوم خلال طابور الصباح بمدرسة يحيي الرافعي بالقاهرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تلقت تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة، يفيد بوفاة المعلم أبو الفضل علي نفادي معلم لغة عربية بمدرسة يحيى الرافعي الرسمية لغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، أثناء طابور الصباح نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات لكنه توفى في الحال.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مدحت مصطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم فى هذا الوقت العصب، مؤكداً على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلم الراحل، وتقديمها لأسرته في أسرع وقت.

وتتقدم النقابة العامة للمعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.