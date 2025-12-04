إحالة مدير وطبيب طوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهما في أداء العمل

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة ميدانية مبكرة داخل مستشفى بركة السبع المركزي لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي، تفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية وقسم الأطفال والحضّانات والاستقبال والطوارئ، موجّهًا إدارة المستشفى بسرعة إزالة أي معوقات وتقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة تتوافق مع معايير الجودة وترقى لتطلعات المواطنين والتوجيه بسرعة الانتهاء من قوائم الإنتظار والعمل على زيادة معدل العمليات الجراحية .بالإضافة إلى رصد بعض الملاحظات داخل قسم الطوارئ، ووجّه على الفور بإحالة مدير الطوارئ وطبيب الطوارئ إلى الشئون القانونية للتحقيق، حرصًا على ضمان تقديم خدمة آمنة وسريعة للمترددين على القسم.

وفي إطار دعم النماذج الإيجابية وتشجيع العاملين المتميزين، قام وكيل الوزارة بتكريم إحدى الممرضات بقسم عناية القلب تقديرًا لالتزامها وحسن تعاملها مع المرضى، مؤكّدًا أن تكريم المجتهدين لا يقل أهمية عن محاسبة المقصّرين.

وحرص وكيل الوزارة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة.

كما وجّه الدكتور عمرو مصطفى خلال الجولة بعدد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء، أبرزها:

تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق طبقًا للقانون.

تشكيل لجنة من إدارة الجودة لمراجعة سياسات بنك الدم ومدى الالتزام بمعايير الجودة.

مراجعة سياسات مضادات الميكروبات لضمان التطبيق السليم ومكافحة العدوى.

متابعة شاملة لسياسات الجودة بالمستشفى وتحديد أولويات التحسين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن هذه الجولات المستمرة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بالمنوفية على رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات، وتعزيز ثقافة الجودة، وتحقيق أعلى معدلات رضا لدى المواطنين.