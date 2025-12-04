الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بالقبض على زوجته وشقيقته بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بشرائه قطعة أرض من إحدى الشركات وتبين له عقب مرور 3 سنوات تبعيتها لإحدى الجهات والزعم بقيام قوة أمنية بالإسكندرية بالقبض على زوجته وشقيقته وشقيقه وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم عقب تقدمه بشكوى ضد مالك الشركة المشار إليها بزعم نفوذه.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (متواجد خارج البلاد) وبسؤال والده (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) ، أفاد بأنه خلال عام 2022 قام نجله بشراء قطعة أرض من إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، عقب ذلك فوجئ بتبعية قطعة الأرض لإحدى الجهات فقام المذكور بتحرير محضر ضد (مالك الشركة المشار إليها) وصدر مؤخراً حكم لصالح نجله بحبس مالك الشركة.

كما تبين أنه بتاريخ 27 نوفمبر المنقضى تم استهداف وضبط شقيق القائم على النشر (كهربائى – مقيم بدائرة المركز) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه بإستقطاب الشباب راغبى الهجرة غير الشرعية للخارج نظير مبالغ مالية .. وعدم صحة إدعاء القائم على النشر بضبط زوجته وشقيقته وتهديدهما من قِبل الأجهزة الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مالك الشركة المشار إليه.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب.