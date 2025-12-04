قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم
أ ش أ

 احتفل اتحاد الأطباء العرب من خلال مراكز معاك لرعاية الطفل باليوم العالمي لذوي الهمم، عبر تحركات عملية، تستهدف التأكيد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الهمم، وتقديم برامج لدعمهم وتمكينهم، وتحسين جودة حياتهم، ودعم أسرهم.


وفي إطار تلك التحركات والجهود المستمرة لدعم الأطفال ذوي الهمم، أطلقت مراكز معاك لرعاية الطفل، بالتعاون مع جمعية نداء، فعاليات المؤتمر العربي الخامس، تحت عنوان "الممارسات التطبيقية في التربية الخاصة – التحديات والحلول"، برعاية وزارتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة .


وأكد المشاركون في المؤتمر من مسئولين وخبراء علي ضرورة العمل لرفع جودة البرامج والخدمات العلاجية والتعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتعزيز فرص حصولهم على الدعم المناسب.


وأكد هؤلاء الخبراء، خلال كلماتهم في المؤتمر الذي حضره أكثر من 450 مشاركا من العاملين في مجال التربية الخاصة، على أن قضية الإعاقة هي قضية وطن، حيث إن كل خطوة في سبيل الدمج والتمكين لذوي الإعاقة تمثل اقترابًا من مستقبل أكثر إنسانية.


كما أشاروا إلى أن الاستثمار في قدرات الاطفال ذوي الاعاقة، هو استثمار في مستقبل أكثر وعدالة وإنصاف.


وأكد الدكتور علي أبو سيف، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أهمية المؤتمر الذي تعقده مراكز معاك هذا العام، للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التطبيقية في مجال التربية الخاصة.


ونوه على أن المؤتمر يسعى إلى وضع أسس علمية وسليمة؛ لتنمية قدرات الطفل، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات الجديدة لتنمية قدراتهم ذهنيا ونفسيا عبر استخدام طرق مبتكرة وجذابة .


كما أتاح المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخيرات، وتنسبق الجهود لتحقيق تقدم ملموس في الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة.


وتضمنت أجندة مؤتمر مراكز معاك، عددا من الجلسات العلمية وورش عمل، وحاضر في الجلسات وورش العمل نخبة من الاستشاريين في التربية الخاصة باعتماد الهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية.

اتحاد الأطباء العرب مراكز معاك لرعاية الطفل اليوم العالمي لذوي الهمم

