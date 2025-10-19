أحمد موسى: تصعيد غزة يؤكد أن هناك من لا يريد السلام ومصر تبذل جهودًا حقيقية لحقن الدماء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة اليوم تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك طرفًا لا يريد تحقيق السلام في المنطقة، وأن التصعيد المستمر يهدف إلى إفشال كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة لعمليات قصف جديدة استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة، مؤكدًا أنه كان قد توقع هذا التصعيد مسبقًا.

وأضاف الإعلامي: «الموضوع خلاص بقى واضح، وإحنا فهمنا الحكاية كويس… ومن يوم 5 أكتوبر وأنا بقولكم خلوا بالكم، اللي بيحصل مش صدفة، وكل خطوة محسوبة بدقة».

وأوضح موسى أن ما يجري حاليًا في غزة يعكس استمرار دوامة العنف والدمار، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية حقيقية لدى بعض الأطراف لإنهاء الحرب أو فتح طريق جاد نحو التهدئة.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال تبذل جهودًا مكثفة ومسؤولة من أجل تحقيق التهدئة وحقن دماء الأبرياء، وأنها تتحرك على جميع المستويات السياسية والإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك قوى تعمل عمدًا على عرقلة مسار السلام وإشعال الموقف من جديد.

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن استمرار العدوان على غزة يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإرادة صادقة واحترام لحقوق الشعوب في العيش بحرية وأمان.