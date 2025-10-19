أمين سر حركة فتح: استمرار حكم حماس في غزة هو تأكيد للإحتلال وتكريس للانقسام

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن استمرار حكم حماس في غزة، هو تأكيد للإحتلال،وتكريس للإنقسام وهو ما يتعارض مع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وقال جبريل الرجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بد أن يكون هناك تشكيل حكومة وطنية فلسطينية ترتكز على الوحدة والتوافق للشعب الفلسطيني.

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه نتواصل مع كل الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا، لتأمين مقومات صمود شعبنا، خصوصًا في غزة والقدس والضفة الغربية، كما نسعى لتوظيف ما يحدث باتجاه إنهاء معاناة شعبنا، عبر إقامة دولته المستقلة.