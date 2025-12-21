قيمة استثنائية.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |إليك أهم مواصفاتها

كشفت شركة بوكو مؤخرًا عن سلسلة هواتف F8 الذكية للسوق العالمية، إلا أن العلامة التجارية لم تكتف على ما يبدو بهذا الطرح حيث تعمل على طرح سلسلة هواتف بوكو M8 بأسواق متعددة، بما في ذلك الهند.

وقد طرحت العلامة التجارية اليوم أول إعلان تشويقي لسلسلة M من الجيل التالي في الهند، مما يشير إلى أنها ستُطرح قريبًا

سلسلة Poco M8 قادمة

زلم يكشف الإعلان التشويقي الأول عن أي تفاصيل، باستثناء تأكيد إطلاق العلامة التجارية لسلسلة M جديدة قريبًا.

ووفقًا للتقارير، ستضم السلسلة طرازين، هما Poco M8 وM8 Pro، ومن المرجح أن تؤكد العلامة التجارية تاريخ إطلاق سلسلة Poco M8 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسيشهد السوق الهندي وصول سلسلة Redmi Note 15 5G وسلسلة Realme 15 Pro في 6 يناير 2026، لتكون سلسلة M8 القادمة ثالث إعلان رئيسي للسوق الهندي

مواصفات سلسلة Poco M8

وتشير التكهنات حول سلسلة Poco M8 إلى أن هاتفي M8 وM8 Pro سيكونان نسختين مُعاد تسميتهما من هاتفي Redmi Note 15 و Note 15 Pro+ . ومن المتوقع أن تتميز سلسلة M8 بتصميم مختلف قليلاً عن طرازات Redmi.

ويُقال أيضاً أنه بينما يحتوي هاتف Redmi Note 15 Pro+ على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، فإن هاتف Poco M8 Pro سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من ذلك.

وبحسب تقرير حديث ، ستنتقل العلامة التجارية إلى سلسلة Poco X8 Pro بعد سلسلة M8، إذ من المتوقع أن تطلق السلسلة هاتف X8 القياسي هذا العام. وتشير الشائعات إلى أنها ستشمل طرازين، هما Poco X8 Pro وX8 Pro Max، كإصدارات مُعاد تسميتها من Redmi Turbo 5 و Turbo 5 Pro Max على التوالي، والمتوقع إطلاقهما في يناير في الصين.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Poco F8 القياسي لن يُطرح في الأسواق عام 2026.