وفد جامعة الأزهر يناقش التعاون وتبادل الخبرات مع مستشفى روجين بـ شنغهاي

اختتم وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، زيارته إلى دولة الصين الشعبية، يرافقه الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي، والدكتور محمد فاروق، منسق ملف التعاون الصيني، بزيارة إلى مستشفى روجين العريقة بمدينة شنغهاي الصينية.

بعد جولة ناجحة ومتميزة بحثًا لآفاق التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن الزيارة جاءت دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وتوفير خدمات صحية مناسبة لجميع المواطنين.

وأضاف صديق أن الزيارة تعد انعكاسًا لحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة نحو تعزيز التعاون الطبي الدولي وتطوير مهارات الأطباء في مختلف مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط.

وأشار الدكتور محمود صديق إلى أن مستشفى "روجين " العريقة بمدينة شنغهاي الصينية، تعد من أقدم المستشفيات في الصين، حيث تأسست عام 1807، وتعد من أكبر المؤسسات الطبية في شرق آسيا.

وبيَّن الدكتور محمود صديق أنه خلال الزيارة تم الاتفاق على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم شاملة بين قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ومستشفى روجين، تتضمن بنوده الآتي:

-تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الدقيقة.

-تبادل الأساتذة والخبرات الطبية في جميع المجالات الطبية الأكاديمية والإكلينكية،

والتعاون في مجال الجراحات الحديثة خاصة جراحات الروبوت الجراحية.

-دعم المشروعات المشتركة في البحث العلمي والابتكار الطبي.

وقال الدكتور محمود صديق: إن الزيارة جاءت بهدف تبادل الخبرات حيث تعد مستشفى روجين صرحًا طبيًّا عالميًّا، لا سيما وأن مستشفى روجين تعد واحدة من أكبر شبكات المستشفيات في الصين؛ حيث تستقبل يوميًّا ما يزيد على 18 ألف مراجع في مختلف التخصصات، حيث تضم مستشفى روجين 5 وحدات كاملة لجراحة الروبوت، ويجري بها أكثر من 200 ألف عملية جراحية سنويًّا، مما يجعله مركزًا رياديًّا في الجراحات الدقيقة والتقنيات الطبية المتقدمة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن مستشفى روجين بالصين سبق لها استقبال 15 طبيبًا من جامعة الأزهر من قسم جراحة العظام للتدريب في برامج قصيرة مكثفة، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني أبدى رغبة قوية في توسيع نطاق التعاون عبر بروتوكول جديد يتم توقيعه خلال الفترة المقبلة.

كان في استقبال وفد جامعة الأزهر وفدًا رفيع المستوى من مستشفى روجين ضم كلًّا من: البروفيسور جاو نائب مدير المستشفى، والبروفيسور رئيس مركز القلب بالمستشفى، والبروفيسور جانج، رئيس قسم جراحة العظام، ومدير مكتب التعاون الدولي.

وخلال اللقاء أشاد مسؤولو مستشفى روجين بسمعة جامعة الأزهر ومكانتها العلمية، وبالدور الريادي لأطبائها في مصر والعالم العربي، مؤكدين أن التعاون بين المؤسستين سيشكل نقلة نوعية في التدريب الطبي والبحث العلمي المشترك على مستوى العالم.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة الأزهر على الانفتاح الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات الطبية العالمية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وخدمة المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.