مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب

كشفت مايان السيد عن كواليس موافقتها على فيلم ولنا فى الخيال.. حب مؤكدة أنها كانت تمر بحالة توهان قبل عرض هذا الفيلم عليها، حيث كنت ارغب فى تقديم عمل مهم ودور مختلف عما قدمته من قبل.

وقالت مايان السيد: “عندما عرضت المخرجة سارة رزيق على العمل وجدت فيه ضالتي واحببت العمل ككل وقررت أن أشارك فى العمل واقدم شخصية وردة”.

يتناول فيلم لنا في الخيال... حب؟ الذى تخوض مخرجته سارة رزيق أولى تجاربها فى الأفلام الروائية الطويلة، قصة إنسانية عميقة تستكشف تعقيدات الحب والفقد، من خلال علاقة تجمع بين طالبة جامعية وأستاذها الانطوائي، الذي يعيش تجرِبة شخصية حزينة، يرفض الانخراط في العلاقات الاجتماعية أو العاطفية، قبل أن يجد نفسه في علاقة متشابكة تضعه أمام تساؤلات مؤلمة حول معنى الحب الحقيقي.

فيلم ولنا في الخيال حب من بطلوة الفنان أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.