اتخانقت مع المخرجة.. أحمد السعدني يكشف تفاصيل فيلم ولنا فى الخيال.. حب

كشف الفنان أحمد السعدني عن تفاصيل وكواليس تصوير فيلم "ولنا فى الخيال.. حب" مؤكدا أنه وافق على العمل فور مقابلته بالمخرجة سارة رزيق.

وقال أحمد السعدني فى ندوة العرض الخاص للفيلم : إنني أثناء التصوير اتخنقت مع المخرجة سارة رزيق أكثر من مرة وكان ذلك لصالح العمل الفني.

وأضاف أحمد السعدني : كان موافقتى على الفيلم نتيجة قراءتي للسيناريو الذى جذبني بشدة وهذا دفعني لحفظ كل السيناريو بدورى وأدوار الممثلين الأخرين قبل انطلاق التصوير وذلك من شدة حبى للسيناريو.

يتناول فيلم لنا في الخيال... حب؟ الذى تخوض مخرجته سارة رزيق أولى تجاربها فى الأفلام الروائية الطويلة، قصة إنسانية عميقة تستكشف تعقيدات الحب والفقد، من خلال علاقة تجمع بين طالبة جامعية وأستاذها الانطوائي، الذي يعيش تجرِبة شخصية حزينة، يرفض الانخراط في العلاقات الاجتماعية أو العاطفية، قبل أن يجد نفسه في علاقة متشابكة تضعه أمام تساؤلات مؤلمة حول معنى الحب الحقيقي.

فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة الفنان أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.