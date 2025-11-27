عرض مال قارون ونقاش حول توظيف الفن في العمل الأهلي بمهرجان الفيوم

أقيمت الخميس قبل قليل ندوة حول توظيف الفن داخل المنظمات الأهلية لتعزيز العمل المناخي، ضمن فعاليات مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثانية.



بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي رسوم متحركة، عن التغيرات المناخية في إحدى القرى التي عانت من جفاف المياه والتلوث ثم عادت لأفضل ما كانت بعدما استخدمت الطاقة النظيفة وحدت من التلوث البيئي والاحتباس الحراري.

وبعد عرض الفيلم، أقيمت جلسة نقاشية تناولت حجم الأضرار التي تحدث من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي والمياه واستخدام المواد الضارة مثل البلاستيك، وضرورة التوعية باستخدام الطاقة النظيفة والمواد الصديقة للبيئة.



وعقب انتهاء الندوة عرض فيلم "مال قارون" وهو فيلم من ٧ دقائق من إخراج مهند دياب ويتحدث عن توظيف بعض الأعمال لمساعدة الغارمين.