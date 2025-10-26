الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار

أرسل النادي الأهلي اليوم الأحد تظلما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من قرارات الحكم السنغالي عيسي سي الذي أدار مباراة أمس السبت أمام إيحيل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.

جاء في التظلم القرارات الخاطئة العديدة التي وردت في اللقاء لحكم المباىة وفى مقدمتها الطرد المباشر للمهاجم السلوفيني نييتس جراديشار وعدم طرد مدافع المنافس الذي قام بالاعتداء علي أحمد رمضان بيكهام وأداء الأهلي ما يزيد عن 75 دقيقة ناقص العدد.

وطلب النادي الأهلي في تظلمه إلي الكاف مدعوما بالفيديو عدم إيقاف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار لإن قرار الحكم لا يستند إلي واقع عملا بمبدأ وحرصا علي نجاح المسابقات الإفريقية.



الأهلي يهزم بطل بوروندي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي نظيره إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.



أحرز هدف النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية من الدور نصف النهائي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي.