تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص

كشف المحامي الشهير محمد رشوان تفاصيل جديدة في دعوي حبس متجمد النفقة التي أقامتها طليقة إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ضد اللاعب.

قال المحامي الشهير محمد رشوان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: موكلي إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق تم رفع دعوي ضده من جانب طليقته تحت بند دعوي حبس متجمد نفقة ومنظورة أمام محكمة الأسرة.

أضاف المحامي الشهير محمد رشوان: دعوي حبس متجمد النفقة ضد موكلي ابراهيم سعيد والمنظورة أمام محكمة الأسرة تم تأجيلها إلي يوم 19 نوفمبر المقبل.

قضايا نجم النادي الأهلي السابق

تنظر محكمة النزهة لشؤون الأسرة، الطعن المقدم من إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة.

-صدر قرار من المحكمة بمنع إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق من السفر لأحكام النفقة الصادرة ضده.

-طعن ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق على القرار أمام محكمة النزهة لشؤون الأسرة لإلغائه.

-المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية لتقديم المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة بين ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق وطليقته.

-سمير الشفي محامي طليقة اللاعب ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ذكر أن اللاعب ملاحق بدعوي متجمد نفقة جديدة بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه وحال رفض اللاعب السداد فيصبح مهددا بالحبس.

-محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفضت سابقا دعوى اللاعب ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

-اللاعب ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق استند في دعواه إلى أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن طليقته وفقا للقانون، ويتيح له التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

-محمد رشوان محامى اللاعب ابراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ذكر أنه تقدم بدعوي ضم الحضانة بناء على طلب موكله للاستجابة لنداء طليقته والتى صرحت بأنها لا تستطيع التكفل برعاية ابنتي اللاعب والمصرفات الخاصة بهما