خلال 12 يوما.. الأهلي يخوض 4 مباريات نارية بالدوري والسوبر

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي نظيره إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.



أحرز هدف النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية من الدور نصف النهائي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي.



مواعيد المباريات القادمة لـ النادي الأهلي:



الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت vs الأهلي (الدوري المصري).. الثامنة مساءً



الأحد 2 نوفمبر..

الأهلي vs المصري البورسعيدي (الدوري المصري)..السابعة مساءً

الخميس 6 نوفمبر..

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا (نصف نهائي السوبر المصري).. 4:15 م



الأحد 9 نوفمبر..

خوض المباراة النهائية أو اللعب على لقاء المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز) في كأس السوبر المصري.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

تفاصيل مباراة الأهلي وبكل بوروندي



بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبي النادي الأهلي للضغط على دفاعات إيجيل نوار وأرسل أحمد نبيل كوكا كرة طولية داخل منطقة الجزاء يفشل فى اللحاق بها المهاجم السلوفيني جرايشارد ليمسكها حارس الفريق البوروندي.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشر للسلوفيني نيتس جراديشار في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولاحت فرصة لـ فريق إيجيل نوار بطل بوروندي من ركلة ركنية سددها لاعب إيجيل نوار تعلو عارضة مصطفي شوبير حارس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الدقيقة 30.

وتلقي المالي إليو ديانج كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 سددها برأسه ليمسكها حارس مرمي فريق إيجيل نوار بطل بوروندي



وفي الشوط الثاني نجح التونسي محمد على بن رمضان في صنع فرصة خطيرة ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء تصل إلي عمر كمال عبدالواحد ليسددها بقدمه فى شباك حارس إيجيل بوروندي معلنا عن افتتاح أهداف النادي الأهلي لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويصل الاهلي لدور المجموعات للمرة الـ 11 على التوالي.



ودفع الدانماركي ييس توروب باللاعب محمد هاني بدلا من أحمد عبدالقادر ومحمود حسن تريزيجيه بدلا من التونسي محمد علي بن رمضان في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وتصدى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتسديدة قوية من أحد لاعبي إيجيل نوار بطل بوروندي فى الدقيقة 67.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره فريق إيجيل نوار بهدف دون رد فى ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا وذلك خارج الديار.