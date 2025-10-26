قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال 12 يوما.. الأهلي يخوض 4 مباريات نارية بالدوري والسوبر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي نظيره إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.


أحرز هدف النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وكان فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية من الدور نصف النهائي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي.


مواعيد المباريات القادمة لـ النادي الأهلي:


الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت vs الأهلي (الدوري المصري).. الثامنة مساءً


الأحد 2 نوفمبر..

الأهلي vs المصري البورسعيدي (الدوري المصري)..السابعة مساءً

الخميس 6 نوفمبر..

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا (نصف نهائي السوبر المصري).. 4:15 م


الأحد 9 نوفمبر..

خوض المباراة النهائية أو اللعب على لقاء المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز) في كأس السوبر المصري.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

تفاصيل مباراة الأهلي وبكل بوروندي 


بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبي النادي الأهلي للضغط على دفاعات إيجيل نوار وأرسل أحمد نبيل كوكا كرة طولية داخل منطقة الجزاء يفشل فى اللحاق بها المهاجم السلوفيني جرايشارد ليمسكها حارس الفريق البوروندي.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشر للسلوفيني نيتس جراديشار في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولاحت فرصة لـ فريق إيجيل نوار بطل بوروندي من ركلة ركنية سددها لاعب إيجيل نوار تعلو عارضة مصطفي شوبير حارس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الدقيقة 30.

وتلقي المالي إليو ديانج كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 سددها برأسه ليمسكها حارس مرمي فريق إيجيل نوار بطل بوروندي


وفي الشوط الثاني نجح التونسي محمد على بن رمضان في صنع فرصة خطيرة ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء تصل إلي عمر كمال عبدالواحد ليسددها بقدمه فى شباك حارس إيجيل بوروندي معلنا عن افتتاح أهداف النادي الأهلي لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويصل الاهلي لدور المجموعات للمرة الـ 11 على التوالي.


ودفع الدانماركي ييس توروب باللاعب محمد هاني بدلا من أحمد عبدالقادر ومحمود حسن تريزيجيه بدلا من التونسي محمد علي بن رمضان في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وتصدى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتسديدة قوية من أحد لاعبي إيجيل نوار بطل بوروندي فى الدقيقة 67.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره فريق إيجيل نوار بهدف دون رد فى ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا وذلك خارج الديار.

الأهلي بطل بوروندي دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد