سر تغيير توروب تشكيلة الأهلي أمام إيجيل نوار.. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن أداء النادي الأهلي أمام سان جورج كان جيدًا رغم النقص العددي، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على الفوز بـ3 أو 4 أهداف لولا حالة الطرد التي أثرت على سير اللقاء.

وأضاف أشرف عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر قناة صدى البلد: لولا الطرد، كان الأهلي ممكن يطلع فايز بسهولة 2 أو 3 أو حتى 4 أهداف.

وأشار إلى أن مباريات الأدوار الأولى في البطولات الإفريقية دائمًا ما تحمل مفاجآت، خاصة أمام فرق مثل سان جورج، معلقا: المدير الفني الجديد اتأخر في إجراء التغييرات، وحط لاعيبة في أماكن مش بتاعتهم، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يكن بسبب استهتار أو ضعف رؤية، بل نتيجة ظروف فنية داخل الفريق.

واختتم أشرف عبد الناصر: المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي إنه بيحب يعمل روتيشن وتجارب بين اللاعيبة، وده أسلوبه، بيحب يجرب ويشوف إمكانيات كل لاعب بنفسه، وده طبيعي في البداية، مع استخدام أجهزة GPS لقياس الأداء البدني للاعبين خلال التدريبات، وهي خطوة وصفها بأنها احترافية ومهمة.



