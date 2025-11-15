قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيرنانديز: طرد رونالدو «كلفنا الكثير».. ونسعى لحسم التأهل أمام أرمينيا

علّق برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد وقائد خط وسط منتخب البرتغال، على الطرد الذي تعرض له زميله كريستيانو رونالدو خلال مواجهة جمهورية أيرلندا، مؤكدًا أن غياب الهداف التاريخي للمنتخب سيكون مؤثرًا قبل لقاء الحسم أمام أرمينيا، في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

طرد رونالدو

وكان رونالدو قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها المنتخب البرتغالي بهدفين دون رد، في واحدة من اللقطات النادرة بمسيرته الدولية الطويلة.

وقال برونو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرمينيا: "طرد رونالدو كلفنا الكثير.. هذا شيء لا تريد حدوثه، لكنه حدث بالفعل".

وأضاف: "يعلم جيدًا أنه ارتكب خطأ، وللأسف لن يتمكن من مساعدتنا غدًا. كنا متأخرين أمام أيرلندا، وزادت الأمور صعوبة بعد الطرد، خاصة أننا لم نملك لاعبًا قادرًا على التسجيل في أي لحظة مثل كريستيانو".

الحسم أمام المرمى

وتابع: "لم نكن حاسمين أمام المرمى، وخلقنا فرصًا قليلة، واتسم أداؤنا بالبطء.. كان علينا أن نكون أسرع وأكثر تركيزًا، لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم".

وعن طموحات المنتخب البرتغالي في التصفيات، قال برونو: "لم نخف يومًا رغبتنا في الفوز بكأس العالم. هذا حلم لكل برتغالي، كما كان حلم الفوز بيورو 2016. لكنه يبدأ من المباريات التي يجب أن نفوز بها الآن. التأهل في أيدينا، والانتصار غدًا هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك".

ويتصدّر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه منتخب المجر بـ8 نقاط، ثم أيرلندا بـ7 نقاط، وأرمينيا بثلاث نقاط، ما يجعل مواجهة الأحد حاسمة في سباق التأهل.

ويُعد الطرد الذي تعرض له رونالدو أمام أيرلندا حدثًا استثنائيًا في مسيرة اللاعب صاحب الـ40 عامًا، الذي نادرًا ما يغادر الملعب مطرودًا، لكنه الآن سيغيب عن لقاء مصيري قد يحدد مصير المنتخب في الطريق نحو مونديال 2026.

