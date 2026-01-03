قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
مرأة ومنوعات

بحيل طبيعية .. اعرف طرق الوقاية من الشعر الأبيض

اسماء محمد

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة كيفيه الوقاية من ظهور الشعر الأبيض خاصة ان في العصر الحديث أصبح الشباب بل وبعض المراهقين يعانون من الشيب المبكر.

ووفقا لما جاء في موقعhairprptreatmentpune نكشف  طرق الوقاية من الشعر الابيض .

الوقاية من الشعر الأبيض 

التغذية المتوازنة
تناول الأطعمة الغنية بالحديد (السبانخ، العدس، اللحوم الحمراء)
تناول الفيتامينات التي تساعد على إنتاج الميلانين، مثل فيتامين ب12 وحمض الفوليك والنحاس.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة (التوت، الكركم، الشاي الأخضر)


إدارة الإجهاد
يقلل اليوجا والتأمل والتنفس العميق من الإجهاد التأكسدي
الترطيب.

اشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً للتخلص من السموم
زيوت الشعر والعلاجات المنزلية.

زيت عنب الثعلب الهندي (الأملا): يجدد الخلايا الصبغية ويعمل على منع الشيب المبكر.

زيت جوز الهند المنقوع بأوراق الكاري: يرطب جذور الشعر.

بذور حبة البركة: علاج غذائي تاريخي لاستعادة التصبغ.

تجنب المحفزات مثل الاستخدام المتكرر للأصباغ والشامبوهات الكيميائية، واستخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية.

أقلع عن التدخين، وقلل من تناول الكحول
العناية بفروة الرأس
التدليك المنتظم بأفضل الزيوت للعناية بالشعر يحسن الدورة الدموية والتصبغ

نصيحةلمن يسألون عن كيفية إيقاف ظهور الشيب في سن المراهقة بشكل طبيعي، ركزوا بشكل كبير على النظام الغذائي والفيتامينات والعيش بدون توتر، لأن هذه الأمور تلعب دورًا أكبر من العوامل الوراثية في الفئات العمرية المبكرة.

