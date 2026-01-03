قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح
رياضة

حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026

جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك
جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك
حسن العمدة

وجه جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك، رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة على تأسيس القلعة البيضاء.

وقال حفيد مرزباخ في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك، مع محمد عبدالجليل: "كما تعلمون، كان عمي الأكبر صاحب فكرة إنشاء نادٍ رياضي، وحملت الفكرة في بدايتها اسم نادي قصر النيل، وتم تنفيذها رسميًا في الخامس من يناير عام 1911، أي منذ مئة وخمسة عشر عامًا".

وأضاف: "منذ ذلك التاريخ، واصل النادي مسيرته في النمو والتطور، محافظًا على قيمه الأصيلة الفخر والروح الرياضية والطموح".

وتابع: "على مدار سنوات طويلة، حقق نادي الزمالك سجلًا استثنائيًا من الإنجازات، ليس فقط في كرة القدم بل أيضًا في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم".

وواصل حديثه: "كانت البداية قوية في كرة القدم، حين توّج الزمالك بأول نسخة من كأس مصر عام 1922 في القاهرة، وهو الإنجاز الذي كرره النادي أيضًا في العام الأخير".

وأوضح: "خلال الموسم الحالي، يحتل الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري، ولا يزال ينافس بقوة على لقب كأس مصر، إضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "يبقى الهدف حاضرًا دائمًا… وهو الطموح نحلم بألقاب جديدة في عام 2026، في ظل نظام اللعب الجديد المكوّن من مرحلتين، كما يجب أن يكون التأهل إلى كأس العالم للأندية بنظامه الجديد ضمن طموحاتنا"..

وفي هذه الفترة، تتجه الأنظار إلى المنتخبات الوطنية، حيث تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية حاليًا في المغرب، ويستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة منتخب بنين في الدور الثاني.

وبالحديث عن المنتخبات، قال: "فأنا من مواليد بلجيكا، مثل جدي، ومع وجود مباراة مرتقبة في كأس العالم 2026 بين بلجيكا ومصر، والمقرّر إقامتها يوم 15 يونيو 2026، فستكون لحظة صعبة بالنسبة لي، لأنها مواجهة بين دولتين هما الأقرب إلى قلبي، لكن في النهاية… الفائز الحقيقي سيكون هو الرياضة".

جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك جورج مرزباخ الزمالك نادي الزمالك

