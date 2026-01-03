قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025
حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات
منتخبا تونس ومالي يتجهان للأشواط الإضافية لحسم التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي
توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت
متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر

فنزويلا
فنزويلا
أ ش أ

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير حداد الجوهري، اليوم السبت، أن القطاع القنصلي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في العاصمة (كاراكاس) لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن الجالية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر.

ويتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع السفارة المصرية في (كاراكاس) أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا على مدار الساعة؛ وذلك بتوجيهات من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما تم توجيه السفارة في (كاراكاس) بالتواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في فنزويلا؛ لإحاطتهم بضرورة توخي الحذر واحترام القوانين والإجراءات المطبقة وضرورة التواصل المباشر مع السفارة عبر الخط الساخن حال التعرض لأي مخاطر.

وأشار السفير الجوهري إلى أنه سيستمر التواصل مع السفارة؛ للنظر في أي إجراءات تهدف إلى تأمين أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا.

الخارجية الجالية المصرية في فنزويلا مصر فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد