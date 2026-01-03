الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير حداد الجوهري، اليوم السبت، أن القطاع القنصلي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في العاصمة (كاراكاس) لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن الجالية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر.

ويتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع السفارة المصرية في (كاراكاس) أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا على مدار الساعة؛ وذلك بتوجيهات من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما تم توجيه السفارة في (كاراكاس) بالتواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في فنزويلا؛ لإحاطتهم بضرورة توخي الحذر واحترام القوانين والإجراءات المطبقة وضرورة التواصل المباشر مع السفارة عبر الخط الساخن حال التعرض لأي مخاطر.

وأشار السفير الجوهري إلى أنه سيستمر التواصل مع السفارة؛ للنظر في أي إجراءات تهدف إلى تأمين أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا.