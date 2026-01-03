قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية

فرناس حفظي

بتوجيهات من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع السفارة المصرية في كاراكاس أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا على مدار الساعة.

وصرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القطاع القنصلي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في كاراكاس لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن الجالية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر.

كما تم توجيه السفارة في كاراكاس بالتواصل المباشر مع ابناء الجالية المصرية في فنزويلا لإحاطتهم بضرورة توخي الحذر، واحترام القوانين والإجراءات المطبقة، وضرورة التواصل المباشر مع السفارة عبر الخط الساخن حال التعرض لأي مخاطر. وأضاف السفير الجوهري أنه سيستمر التواصل مع السفارة للنظر في أي إجراءات تهدف إلى تأمين أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السفارة المصرية كاراكاس فنزويلا الجالية المصرية في فنزويلا

