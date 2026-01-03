قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025
حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات
منتخبا تونس ومالي يتجهان للأشواط الإضافية لحسم التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي
توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت
متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب، عن تمكن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الـ 27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من ضبط 100 شخص؛ لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين.

وقال المصدر الأمني- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم السبت- إن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية بمحافظات “البحيرة، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والإسكندرية، والجيزة، والأقصر، والفيوم”، تمكنت من ضبط المذكورين، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ومبالغ مالية، لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيهم بتلك المحافظات.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشدد على استمرار الأجهزة الأمنية المعنية في التصدي الحاسم لأي محاولة لتعكير صفو العملية الانتخابية، أو التأثير على إرادة الناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ 30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.

وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجرى جولة الإعادة على 27 مقعداً فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء شملت قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى، كلا من (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة) بمحافظة الوادي الجديد، وبمحافظة أسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).

كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة.. الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر) وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم.

