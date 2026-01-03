طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

تعد الكفتة بالصلصة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من المصريين وغنية بالبروتين… فكيف تعديها بمذاق شهي؟!



نعرض طريقة عمل الكفتة بالصلصة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكفتة بالصلصة



لحمة مفرومة

بصل مبشور

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

عصير طماطم

ثوم

سمنة

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكفتة بالصلصة

اخلطي اللحمة المفرومة و البصل المبشور والتوابل والملح والفلفل الأسود وشكليها أصابع.

شوحي الكفتة في طاسة بها السمنة أو الزيت على النار

يشوح الثوم فى السمنة في حلة على النار ثم عصير الطماطم والصلصة حسب الرغبة ويقلب الخليط ويترك على النار حتى يتسبك.

ضعي الكفتة في الصلصة واقلبي كل الخليط وتقدم ساخنة.