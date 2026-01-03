قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

الكفتة
الكفتة
اسماء محمد

تعد الكفتة بالصلصة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من المصريين وغنية بالبروتين… فكيف تعديها بمذاق شهي؟!


نعرض طريقة عمل الكفتة بالصلصة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكفتة بالصلصة 


لحمة مفرومة

بصل مبشور

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

عصير طماطم

ثوم

سمنة

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكفتة بالصلصة

اخلطي اللحمة المفرومة و البصل المبشور والتوابل والملح والفلفل الأسود وشكليها أصابع.

شوحي الكفتة في طاسة بها السمنة أو الزيت على النار

يشوح الثوم فى السمنة في حلة على النار ثم عصير الطماطم والصلصة حسب الرغبة ويقلب الخليط ويترك على النار حتى يتسبك.

ضعي الكفتة في الصلصة واقلبي كل الخليط وتقدم ساخنة.

الكفتة الكفتة بالصلصة طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة بالصلصة

