وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025
حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات
منتخبا تونس ومالي يتجهان للأشواط الإضافية لحسم التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي
توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت
متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
حوادث

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
شيَّع الأهالي في قرية منشية فاضل بالعياط، جثمان الدكتور أحمد سيد يوسف؛ بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة على يد سائق سيارة ملاكي متهور، دهسه في أثناء شرائه طعام العشاء لأسرته. 

وفاة طبيب العياط 

تفاصيل الحادث المؤلم، رواها «إبراهيم مجدي» صَدِيق الدكتور أحمد، والذي كشف لـ «صدى البلد» تفاصيل الحادث المأساوي، وبصوت مخنوق قال: «الله يرحمك يا دكتور أحمد، كان ملاكا يمشي على الأرض، عمرنا ما حسينا إنه دكتور أو بيتكبر على حد من أصدقائه أو جيرانه، كان خدوم ومحبوب من الناس كلها، ربنا يرحمه، مالحقش يفرح، اتجوز بقالوا 40 يوم بس».

 

اللحظات الأخيرة في حياة طبيب العياط 

استكمل صديق الطبيب المجني عليه، حديثه: «الدكتور أحمد متزوج منذ 40 يوما، وكان شغال في أحد المراكز الطبية بمنطقة المنيب، وبيطلع كل يوم الساعة 7 الصبح ويرجع الساعة 11 بالليل، وقبل ما يروَّح، كان يلتقي مع أصدقائه».

وأوضح: «في يوم الحادث، اتصل بوالدته، وقال لها: ما تعمليش أكل، أنا هشتري أكل جاهز من برَّه، وبالفعل توجه إلى أحد المطاعم في المنطقة، وكان بيطلب الطعام، لكن سيارة مسرعة يقودها طبيب مخمور، اصطدم به، هو وعامل في المطعم؛ ليلفظ الدكتور أحمد أنفاسه الأخيرة، ويصاب عامل المطعم». 

وأكد صديق الطبيب المجني عليه: «المتهم كان سكران ومش داري بنفسه، ومعاه مخدرات داخل السيارة، وتم نقله للمستشفى، وتوفي بعدها».  

