انتهاء 80% من مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

ينتظر جمهور ومحبو مسلسل اللعبة عرض الجزء الخامس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة على إحدى المنصات الإلكترونية.



وعلم صدى البلد أن فريق العمل انتهى من تصوير ما يقرب من 80% من مشاهد الجزء الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.



المسلسل يشارك فيه هذا الموسم الفنان ياسر الطوبجي والفنان مصطفى أبو سريع، واللذان باشرا تصوير مشاهدهما بالفعل، إضافة إلى الفنان ميشيل ميلاد.



ويضم مسلسل اللعبة 5 في بطولته كلا من: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، ومجموعة من الفنانين الذين شاركوا في نجاح السلسلة منذ بدايتها.



وتستعد الشركة المنتجة لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور في الجزء الخامس، من بينها ظهور خاص للنجم أشرف عبد الباقي، إلى جانب مجموعة أخرى من ضيوف الشرف سيتم الكشف عنهم لاحقا، مما يزيد من عنصر التشويق في العمل الكوميدي المنتظر.



يشار إلى أن مسلسل اللعبة نجح منذ موسمه الأول في تحقيق نسب مشاهدة عالية وتفاعل كبير، ليصبح واحدا من أبرز الأعمال الكوميدية المقدمة عبر المنصات الرقمية في الوطن العربي.