النيابة العامة تتوسع في التحول الرقمي وتقليل التردد على مقارها.. تفاصيل

أكد المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن جهود الرقمنة داخل النيابة العامة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، بهدف تطوير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.



وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن التعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركة أورنج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور.



وأكد أنه بحلول نهاية عام 2026 ستتراجع الحاجة إلى التعامل التقليدي داخل مقار النيابات، مع إتاحة استخراج معظم الأوراق والخدمات إلكترونيًا، متابعا: التطبيق ساهم بنسبة 20% في تخفيف الضغط علي النيابة العامة ولدينا مستهدف للوصول إلي 70 % كنسبة في 2026.



وأشار إلى أن النيابة العامة اعتمدت على قواعد بيانات دقيقة وإحصاءات شاملة لجميع الخدمات المقدمة، وتم العمل على ميكنتها بالكامل لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمحامين.