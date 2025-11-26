الهيئة العامة للاستثمار: الجائزة المثالية للتميز تعزز دور الشركات في خدمة المجتمع

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الجائزة المثالية للتميز تأتي في إطار تعزيز دور الشركات في المسؤولية المجتمعية، موضحًا أن هذا التوجه يُعد أحد الركائز الأساسية في قانون الاستثمار، الذي يشجع الشركات على القيام بدورها تجاه المجتمع وفقًا للأطر والمعايير المعتمدة لتحقيق التنمية المستدامة.

الشركات المصرية المتميزة

وأضاف هيبة، وفقًا لما عرضه برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» خلال فعاليات الإعلان عن الجائزة، أن السنوات الأخيرة شهدت بروز عدد من الشركات المصرية المتميزة في مجالات مختلفة من العمل المجتمعي، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في دعم هذا الاتجاه وتحفيز المؤسسات على تبني مبادرات مستدامة تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد.

زيادة التوعية بأهمية الجائزة

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التوعية بأهمية الجائزة وتوسيع نطاقها، بما يساهم في تشجيع المزيد من الشركات على الالتحاق بالمسابقة وتطوير مشروعات فاعلة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة.