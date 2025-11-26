الأمم المتحدة تحذر : الصومال في حالة طوارئ بسبب الجفاف.. والملايين يواجهون الجوع

حذرت الأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء ، من أن الصومال يواجه حالة طوارئ متفاقمة بسبب الجفاف، حيث تعاني مساحات شاسعة من البلاد من الجفاف، ما يعرض الملايين لخطر الجوع والنزوح.

وفي 10 نوفمبر، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميا حالة طوارئ بسبب الجفاف، وناشدت المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة مع استمرار تدهور الأوضاع في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

وأفاد مركز أنباء الأمم المتحدة بأن بونتلاند تعد من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث تقدر السلطات أن ما يقرب من مليون شخص بحاجة إلى الدعم، بما في ذلك 130 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

ووجدت بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى منطقتي باري ونوجال في وقت سابق من هذا الشهر أن المجتمعات المحلية تعاني من نقص حاد في المياه والغذاء، حيث حذر السكان من احتمال وقوع كارثة في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه ، قال عبد القاني عثمان عمر، عمدة قرية شاكدا في منطقة باري: "لم تهطل الأمطار منذ العام الماضي، وهذا هو أسوأ جفاف منذ سنوات".