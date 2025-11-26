هي تستطيع: نتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية تكشف وعي المصريين وثقتهم في العملية الانتخابية

أكدت الدكتور دعاء زهران، رئيس مؤسسة هي تستطيع، أن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 تعكس حالة من النضج السياسي وارتفاع مؤشرات الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية أظهرت بوضوح أن العملية الانتخابية تمت في إطار من الانضباط والنزاهة، وأن إرادة الناخبين هي التي حسمت المشهد.

وقالت "زهران"، في تصريحات صحفية، إن وزارة الداخلية قامت بدور «محوري ومحترف» في التصدي الفوري لأي خروقات فردية حدثت في بعض الدوائر، مؤكدة أن قوات الأمن تعاملت بسرعة مع البلاغات ووفرت مظلة تأمينية كاملة للناخبين، بما أجهض محاولات أي طرف لتعطيل التصويت أو التأثير على الناخبين.

وأضافت نائب رئيس حزب الاتحاد أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه الاستحقاق الانتخابي لم تجد أي صدى على الأرض، بعد أن أصبحت هذه الأكاذيب مكشوفة للرأي العام، في وقت نجحت فيه مؤسسات الدولة في تقديم تجربة انتخابية منتظمة وشفافة.

وأكدت زهران أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بكل جدية مع جميع الشكاوى التي وردت إليها من الأحزاب والمواطنين، واستجابت الفوري لما يثبت منها، وهو ما عزز الثقة في إجراءات العملية الانتخابية وفي شفافية أعمال الفرز.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية حملت دلالات سياسية مهمة، أبرزها فوز عدد من مرشحي المعارضة والمستقلين من الجولة الأولى، إلى جانب دخول مرشحين آخرين في جولة الإعادة.

وشددت على أن هذا التنوع في النتائج يعكس أن الصندوق هو الحَكَم، وأن المنافسة تمت في أجواء حقيقية دون تدخل أو توجيه.

واختتمت زهران بالتأكيد على أن نجاح المرشحين من مختلف الاتجاهات وغياب أي مشاكل في الفرز يؤكد أن مصر لابد أن تواصل السير بخطى ثابتة نحو توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.