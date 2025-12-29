ترامب عنش مقتل أمريكيين في أوكرانيا: مؤسف أن يلقوا حتفهم في بلد غريب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لمقتل مواطنين أمريكيين كانوا يقاتلون في أوكرانيا، واصفًا البلاد بأنها «غريبة» بالنسبة لهم، ومشيرًا إلى أن ما حدث يُعد أمرًا مؤسفًا.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين عقب لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث طرح عليه سؤال حول الرسالة التي يود توجيهها إلى عائلات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هناك. وقال ترامب: الرسالة واضحة تمامًا، من المؤسف أنهم ماتوا في بلد غريب عنهم".

وأضاف أن من بين القتلى شخصيات معروفة، دون أن يكشف عن أسمائهم، مؤكدا أن خسارة الأرواح في مثل هذه الظروف تبقى أمرا محزنا.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “ريا نوفوستي” بوجود قبور فارغة في الولايات المتحدة تعود لمرتزقة أمريكيين شاركوا في القتال إلى جانب أوكرانيا، نتيجة عدم تمكن عائلاتهم من استلام جثامينهم. ولا تتوفر إحصاءات رسمية بشأن عدد القتلى من الأمريكيين، غير أن تقديرات مستندة إلى مصادر مفتوحة تشير إلى مقتل أكثر من مئة شخص منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

ويذكر أن ترامب كان قد التقى زيلينسكي في 28 ديسمبر بمنتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، وذلك عقب مكالمة هاتفية وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعقبها اتصال هاتفي مشترك مع عدد من القادة الأوروبيين.