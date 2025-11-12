محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

أكّد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن ملف الطفولة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة وفقاً لمبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومديري المديريات والقطاعات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة إلى مقار ومكاتب حماية الطفل المنتشرة بجميع الوحدات المحلية وتذليل كافة الصعوبات أمام أعضاء اللجان بالمراكز والمدن، لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وفي أسرع وقت لاتخاذ كافة التدابير اللازمه لتوفير مناخ آمن للطفل.

كما أكد المحافظ على أهمية تكثيف حملات التوعية لطلاب المدارس، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ووحدة حماية الطفل بالمحافظه لتعريفهم بالجوانب الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطفل بدءًا من مرحلة الحضانة ومرورًا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية حول أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث والتنمر لبناء طفل سوي صحياً ونفسياً واجتماعياً.

وأشار المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والحد من الممارسات الضارة التي تقوم بها بعض الأسر مثل الزواج المبكر، والهجرة غير الشرعية، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والتسول، وغيرها من الممارسات التي تهدد حياة الأطفال.

واستعرضت هناء مسعد مدير الوحدة العامه لحماية الطفل جهود الوحدة خلال الفترة السابقة، والتي شملت أنشطة وتدريبات وندوات وزيارات ميدانية بالإضافه الى الرد على جميع البلاغات الوارده من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠

وتم استعراض بعض المقترحات لدعم منظومة حماية الأطفال بالمحافظة، مثل تنظيم حملات توعوية بالتعاون مع أعضاء اللجنة العامة للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال استنادًا إلى البلاغات الواردة، وبمشاركة مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، والكنيسة، لتوعية الأسر خلال الخطب والندوات الدينية بطرق الوقاية والتربية التي تحمي الأطفال من هذه المخاطر.