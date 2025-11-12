محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة طلخا- رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة ومنع عودتها مرة أخرى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مدينة طلخا لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والميادين، رافقه خلالها الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، شملت شارع البحر الأعظم وصلاح سالم والنوادي، وغيرها، مشددا على رفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، ومنع أي شكل من أشكال إعاقة حركة السير والمرور بالشوارع.

كما وجه المحافظ باستمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة أولا بأول بجميع الشوارع، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، والمتابعة المستمرة لشركات النظافة وعدد العمال الفعليين على أرض الواقع.

و حرص “ مرزوق ”على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو التواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ خلال جولته على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لتحقيق الانضباط ورفع جودة الخدمات، مشيدًا بتعاون المواطنين ووعيهم بأهمية المشاركة في الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.