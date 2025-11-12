قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة طلخا- رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة ومنع عودتها مرة أخرى

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم الأربعاء، مدينة طلخا لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والميادين، رافقه خلالها الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، شملت شارع البحر الأعظم وصلاح سالم والنوادي، وغيرها، مشددا على رفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، ومنع أي شكل من أشكال إعاقة حركة السير والمرور بالشوارع.

كما وجه المحافظ  باستمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة أولا بأول بجميع الشوارع، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، والمتابعة المستمرة لشركات النظافة وعدد العمال الفعليين على أرض الواقع.

و حرص “ مرزوق ”على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو التواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ خلال جولته على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لتحقيق الانضباط ورفع جودة الخدمات، مشيدًا بتعاون المواطنين ووعيهم بأهمية المشاركة في الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

