خلافات سابقة .. تفاصيل مشاجرة بين 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وإصابات بين بعض الأشخاص بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين مصابين بجروح قطعية، وطرف ثان عامل "وبحوزته سلاح أبيض"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهم تعدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.