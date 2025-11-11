قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كمية من مخدر الهيدرو.. التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه أثناء الهرب من قوة أمنية بالدقهلية

جثة
جثة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعة نتيجة سقوطة من على دراجة نارية أثناء الهرب من قوة أمنية في الدقهلية .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمين على النشر بقيام قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية بدهس شابين مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى وحال تنفيذ قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة العامة بضبط وإحضار (عنصرين جنائيين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الكردى)، وبإستهدافهما تبين تواجد شخصان آخران رفقتهما ، ولدى إستشعارهم جميعاً بالقوات لاذوا بالفرار مستقلين دراجتين ناريتين "بدون لوحات معدنية" وأثناء محاولة القوات اللحاق بهم إختل مقود القيادة بيد قائد دراجة منهما وإنقلب ومستقلها رفقته على جانب الطريق مما أسفر عن إصابة قائدها ووفاة الآخر .

وعثر بالمكان محل السقوط على (كمية من مخدر الهيدرو) ، وورود تقرير الطب الشرعى والذى أفاد بعدم وجود أية آثار دهس بجثمان المتوفى ، وبمعاينة الدراجة النارية من جهات التحقيق المختصة تبين عدم وجود تلفيات بها من الخلف وإقتصار التلفيات على مقود القيادة والمصباح الأمامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وجارى ضبط المتهمين الهاربين .. وأمكن تحديد القائمان على النشر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لإدعائاتهما الكاذبة.

جهات التحقيق دراجة نارية الهرب من قوة أمنية قوة أمنية الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

بالصور

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد