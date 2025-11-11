إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباصات بالدقهلية

أُصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص، أمام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص على طريق نقيطة- المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث و تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم زينب عبدالفتاح عبده، 52 عاما وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، وزين محمد عبده، 46 عاما وأصيب بنزيفو اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدي السيد رضا، 37 عاما واصابته كسر باليد اليسرى ، وأميرة حسن عبده 37 عاما وإصابتها كدمات بالجسم وجرح قطعي بالوجه.

كما أصيب حسن السيد العشري، 8 أعوام وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عمران أحمد 43 عاما وإصابته اشتباه كسر بالركبة اليمنى ، وشيماء المرسي أبو العباسي، 38 عاما وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم وجروح ومحمد سيد 34عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة.