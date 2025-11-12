محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري ويوجه بسرعة استكمال تسكين الباعة الجائلين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، يرافقه اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ونواب رئيس المدينة.

وأكد المحافظ على الانتهاء من جميع الأعمال بالسوق، ووجه بسرعة استكمال أعمال تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد وتوفير الدعم اللازم لهم، ورفع كافة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا، يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنشاء أسواق حضارية في مختلف المراكز والمدن، تحقيقًا للتنمية المتكاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.