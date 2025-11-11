قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
متحف أعلام الدقهلية يستقبل طلاب "المنصورة كوليدج" في زيارة للتعريف بتاريخ المحافظة |صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أهمية نشر الوعي بين النشء، وتعريفهم بتاريخ وطنهم العظيم، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، إلى جانب التوعية بتاريخ المحافظة ورموزها البارزة في مجالات الفكر والثقافة والفن والرياضة والدين وغيرها.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارات الميدانية للطلاب إلى مختلف القطاعات تُسهم في غرس قيم الفخر بالوطن، وتنمية وعيهم بتاريخ أسلافهم والجهود المبذولة لبناء مصر الحديثة، كما أكد أن المحافظة تزخر بالعديد من الرموز الوطنية والمقومات الحضارية التي يجب إبرازها للأجيال الجديدة.

واستقبل متحف أعلام الدقهلية بالديوان العام للمحافظة، وفدًا من طلاب مدرسة "المنصورة كوليدج"، وذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بتاريخ الدقهلية العريق وأبرز شخصياتها الذين قدموا إسهامات مؤثرة في شتى المجالات.

وخلال الزيارة، اطّلع الطلاب على إنجازات أبرز أعلام المحافظة الذين تركوا بصمة واضحة في مجالات العلم والأدب والفكر والفن والسياسة والدين وغيرها، كما شاهدوا عرضًا مرئيا عن تاريخ الدقهلية ومكانتها المتميزة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض لأهم المشروعات القومية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها، فضلا عن مشاهدة فقرات من الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومعركة المنصورة الجوية.

وأعرب الطلاب والمشرفون المرافقون عن سعادتهم بالزيارة، وما اكتسبوه من معلومات ثرية عن محافظتهم، مؤكدين أن الزيارة ساهمت في تعزيز شعورهم بالفخر والانتماء لوطنهم.

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

