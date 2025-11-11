متحف أعلام الدقهلية يستقبل طلاب "المنصورة كوليدج" في زيارة للتعريف بتاريخ المحافظة |صور

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أهمية نشر الوعي بين النشء، وتعريفهم بتاريخ وطنهم العظيم، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، إلى جانب التوعية بتاريخ المحافظة ورموزها البارزة في مجالات الفكر والثقافة والفن والرياضة والدين وغيرها.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارات الميدانية للطلاب إلى مختلف القطاعات تُسهم في غرس قيم الفخر بالوطن، وتنمية وعيهم بتاريخ أسلافهم والجهود المبذولة لبناء مصر الحديثة، كما أكد أن المحافظة تزخر بالعديد من الرموز الوطنية والمقومات الحضارية التي يجب إبرازها للأجيال الجديدة.

واستقبل متحف أعلام الدقهلية بالديوان العام للمحافظة، وفدًا من طلاب مدرسة "المنصورة كوليدج"، وذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بتاريخ الدقهلية العريق وأبرز شخصياتها الذين قدموا إسهامات مؤثرة في شتى المجالات.

وخلال الزيارة، اطّلع الطلاب على إنجازات أبرز أعلام المحافظة الذين تركوا بصمة واضحة في مجالات العلم والأدب والفكر والفن والسياسة والدين وغيرها، كما شاهدوا عرضًا مرئيا عن تاريخ الدقهلية ومكانتها المتميزة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض لأهم المشروعات القومية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها، فضلا عن مشاهدة فقرات من الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومعركة المنصورة الجوية.

وأعرب الطلاب والمشرفون المرافقون عن سعادتهم بالزيارة، وما اكتسبوه من معلومات ثرية عن محافظتهم، مؤكدين أن الزيارة ساهمت في تعزيز شعورهم بالفخر والانتماء لوطنهم.