محافظات

الدقهلية .. إصاية 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق جمصة

همت الحسينى

أصيب ثلاثة اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق القطنة - المنصورة - جمصة بمحافظة الدقهلية. 

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد
بانقلاب موتوسيكل على طريق جمصة واصابة 3 اشخاص.


انتقل  ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة عمرو محمد السيد ابو الانوار  28 عاما مقيم الملعب بلقاس واصيب بكسر بالعمود الفقرى كدمات متفرقة بالجسم. 
علاء عبد المعبود يونس حسن 27 عاما مقيم التخشيبه بلقاس واصابته سحجات وكدمات بالجسم.
كما اصيب  علاء شاكر عوض المتولي 23 عاما مقيم الملعب بلقاس واصيب بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية جمصه القطنه موتوسيكل

