محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الثقافة لتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقاموا بجولة ميدانية داخل قصر ثقافة المنصورة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمسرح ام كلثوم كمرحلة أولي، لعودة الفعاليات الثقافية والفنية واكتشاف وتبنّي المواهب الشابة على مستوى المحافظة ، وتفقدوا الأنشطة الثقافية التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة .

جاء ذلك بحضور أحمد سامي وكيل وزارة الثقافة لإقليم شرق الدلتا ، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ، عزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصوره ، والدكتورة رباب عبدالمؤمن مدير عام مكتبة مصر العامة ، والمهندسه هبه صلاح مدير متابعة النشروعات بالمحافظة ، والمهندسه أمل القصبي مديرية الإسكان، والمهندسه رشا حاتم مدير الإدارة الهندسية بحي شرق ، والمهندس أحمد خفاجي شركة خفاجي للمقاولات الشركة المنفذه لأعمال التطوير ، والمهندس أحمد عاطف مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسه جامعة المنصورة.

وقال " المحافظ " تطوير شامل لمسرح أم كلثوم ليكون منارة حقيقية لاكتشاف المواهب واحتضان العروض المسرحية والموسيقية والندوات الكبرى ، مشيرًا الي أن أعمال التطوير تشمل تحديث المقاعد ومنظومات الصوت والإضاءة والمرئيات، ومعالجة العناصر الإنشائية، ورفع كفاءة مسارات الحركة، وتوفير تجهيزات خلف الكواليس لخدمة الفرق المشاركة.

وأوضح " المحافظ " إلى انه تم اعتماد خطة تطوير شاملة تطال القاعات والمسارح الفرعية والمكتبة وقاعات الفنون التشكيلية، على مراحل، قائلاً ( لدينا جدول زمني واضح للتنفيذ المرحلي ، لضمان استمرار الخدمة الثقافية للجمهور بالتوازي مع الأعمال ) .

ووجه " مرزوق " للشركة المنفذه لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال وسرعة الإنتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد قائلًا ( نريد قصر ثقافة المنصورة كما عرفه الجميع ، قلعة للفنون ومنصة لصناعة نجوم جدد في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والموروث الشعبي ) .

كما وجه " المحافظ " بمراجعة معايير إتاحة الوصول لذوي الهمم ( مسارات حركة، لوحات إرشادية)، وتحديث وسائل السلامة ومكافحة الحريق، وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي ، ورفع كفاءة الواجهة الخارجية والمساحات المفتوحة لإقامة عروض الشارع والمهرجانات .