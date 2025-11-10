قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الثقافة لتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقاموا بجولة ميدانية داخل قصر ثقافة المنصورة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمسرح ام كلثوم كمرحلة أولي، لعودة الفعاليات الثقافية والفنية واكتشاف وتبنّي المواهب الشابة على مستوى المحافظة ، وتفقدوا الأنشطة الثقافية التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة .

جاء ذلك بحضور  أحمد سامي وكيل وزارة الثقافة لإقليم شرق الدلتا ، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ، عزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصوره ، والدكتورة رباب عبدالمؤمن مدير عام مكتبة مصر العامة ، والمهندسه هبه صلاح مدير متابعة النشروعات بالمحافظة ، والمهندسه أمل القصبي مديرية الإسكان،  والمهندسه رشا حاتم مدير الإدارة الهندسية بحي شرق ، والمهندس أحمد خفاجي شركة خفاجي للمقاولات الشركة المنفذه لأعمال التطوير ، والمهندس أحمد عاطف مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسه جامعة المنصورة.

وقال " المحافظ " تطوير شامل لمسرح أم كلثوم ليكون  منارة حقيقية لاكتشاف المواهب واحتضان العروض المسرحية والموسيقية والندوات الكبرى ، مشيرًا الي أن أعمال التطوير تشمل تحديث المقاعد ومنظومات الصوت والإضاءة والمرئيات، ومعالجة العناصر الإنشائية، ورفع كفاءة مسارات الحركة، وتوفير تجهيزات خلف الكواليس لخدمة الفرق المشاركة.

وأوضح " المحافظ " إلى انه تم اعتماد خطة تطوير شاملة تطال القاعات والمسارح الفرعية والمكتبة وقاعات الفنون التشكيلية، على مراحل، قائلاً ( لدينا جدول زمني واضح للتنفيذ المرحلي ، لضمان استمرار الخدمة الثقافية للجمهور بالتوازي مع الأعمال ) .

ووجه " مرزوق " للشركة المنفذه لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال وسرعة الإنتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد قائلًا ( نريد قصر ثقافة المنصورة كما عرفه الجميع ، قلعة للفنون ومنصة لصناعة نجوم جدد في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والموروث الشعبي ) .

كما وجه " المحافظ " بمراجعة معايير إتاحة الوصول لذوي الهمم ( مسارات حركة، لوحات إرشادية)، وتحديث وسائل السلامة ومكافحة الحريق، وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي ، ورفع كفاءة الواجهة الخارجية والمساحات المفتوحة لإقامة عروض الشارع والمهرجانات .

الدقهلية محافظ قصر الثقافه تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء

الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء

وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

وزير الخارجية: نتمسك بالحل السياسي الليبي–الليبي دون إملاءات أو تدخلات خارجية

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد