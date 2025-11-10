قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا دوريًا مع الإدارة الهندسية لمتابعة أعمال الصيانة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسبنى

عقد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا دوريًا مع الإدارة الهندسية بالمديرية، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير المستمرة في المستشفيات والمنشآت الصحية، في إطار حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية وضمان سلامة المرضى والعاملين. مؤكدا  على أهمية المتابعة اليومية لجميع أعمال الصيانة وسرعة التعامل مع الأعطال بالتنسيق مع شركات الصيانة المختصة، مشددًا على دور الإدارة الهندسية كركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

وناقش وكيل الوزارة سير أعمال الصيانة المختلفة بالمستشفيات، مؤكدًا ضرورة المرور الدوري والمنتظم لتقييم الأداء ومعالجة أي ملاحظات أو سلبيات فور حدوثها.

حيث ناقش ملف المصاعد
ووجّه  بضرورة التواصل الفوري مع شركات الصيانة لضمان إصلاح الأعطال بشكل عاجل، مشيدًا بالجهود المبذولة من الإدارة الهندسية لضمان سلامة المرضى والعاملين.

اما ملف الغازات الطبية فشدد  على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بجميع المستشفيات، باعتبارها من الأقسام الاستراتيجية التي تمس حياة المرضى بشكل مباشر، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

وحول ملف الأجهزة الطبية

استعرض الاجتماع تقرير قسم الأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة أعطال الأجهزة الحيوية وآليات إصلاحها، مع التأكيد على سرعة سداد المديونيات لشركات الصيانة، وتنظيم اجتماعات شهرية لرؤساء أقسام الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لمسؤولي العقود والمشتريات لضمان الالتزام بالإجراءات الفنية والإدارية السليمة.

اما ملف الكهرباء فشدد وكيل الوزارة على ضرورة عمل عقود صيانة لجميع اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية بالمستشفيات، حفاظًا على سلامة الأجهزة الطبية وضمان استمرارية العمل.

 وعن ملف المولدات الكهربائية

أكد وكيل الوزارة على وجود عقود صيانة سارية لجميع المولدات الكهربائية، وضمان عدم وجود أي معوقات في صيانتها، نظرًا لأهميتها الحيوية أثنا

ء انقطاع التيار الكهربائي.

وشارك في الاجتماع المهندسة دينا حسام الدين، مديرة الإدارة الهندسية، إلى جانب رؤساء الأقسام: المهندس أحمد صلاح رئيس قسم المصاعد، المهندس محمد علي رئيس قسم الغازات الطبية، المهندس رضا محمد رئيس قسم الأجهزة الطبية، المهندسة أمل محرم رئيسة قسم الكهرباء، والمهندس حسن النمر رئيس قسم المولدات، حيث تم خلال اللقاء متابعة جميع الملفات الفنية والتأكيد على الالتزام بالمعايير اللازمة لضمان جودة العمل واستمراريته.

الدقهلية صحة وكيل ملقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

وكيل صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جامعة المنوفية وشركة مياه الشرب توقعان بروتوكولًا لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

تموين الشرقية

ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الشرقية

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد