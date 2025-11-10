وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا دوريًا مع الإدارة الهندسية لمتابعة أعمال الصيانة

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا دوريًا مع الإدارة الهندسية بالمديرية، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير المستمرة في المستشفيات والمنشآت الصحية، في إطار حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية وضمان سلامة المرضى والعاملين. مؤكدا على أهمية المتابعة اليومية لجميع أعمال الصيانة وسرعة التعامل مع الأعطال بالتنسيق مع شركات الصيانة المختصة، مشددًا على دور الإدارة الهندسية كركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

وناقش وكيل الوزارة سير أعمال الصيانة المختلفة بالمستشفيات، مؤكدًا ضرورة المرور الدوري والمنتظم لتقييم الأداء ومعالجة أي ملاحظات أو سلبيات فور حدوثها.

حيث ناقش ملف المصاعد

ووجّه بضرورة التواصل الفوري مع شركات الصيانة لضمان إصلاح الأعطال بشكل عاجل، مشيدًا بالجهود المبذولة من الإدارة الهندسية لضمان سلامة المرضى والعاملين.

اما ملف الغازات الطبية فشدد على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بجميع المستشفيات، باعتبارها من الأقسام الاستراتيجية التي تمس حياة المرضى بشكل مباشر، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

وحول ملف الأجهزة الطبية

استعرض الاجتماع تقرير قسم الأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة أعطال الأجهزة الحيوية وآليات إصلاحها، مع التأكيد على سرعة سداد المديونيات لشركات الصيانة، وتنظيم اجتماعات شهرية لرؤساء أقسام الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لمسؤولي العقود والمشتريات لضمان الالتزام بالإجراءات الفنية والإدارية السليمة.

اما ملف الكهرباء فشدد وكيل الوزارة على ضرورة عمل عقود صيانة لجميع اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية بالمستشفيات، حفاظًا على سلامة الأجهزة الطبية وضمان استمرارية العمل.

وعن ملف المولدات الكهربائية

أكد وكيل الوزارة على وجود عقود صيانة سارية لجميع المولدات الكهربائية، وضمان عدم وجود أي معوقات في صيانتها، نظرًا لأهميتها الحيوية أثنا

ء انقطاع التيار الكهربائي.

وشارك في الاجتماع المهندسة دينا حسام الدين، مديرة الإدارة الهندسية، إلى جانب رؤساء الأقسام: المهندس أحمد صلاح رئيس قسم المصاعد، المهندس محمد علي رئيس قسم الغازات الطبية، المهندس رضا محمد رئيس قسم الأجهزة الطبية، المهندسة أمل محرم رئيسة قسم الكهرباء، والمهندس حسن النمر رئيس قسم المولدات، حيث تم خلال اللقاء متابعة جميع الملفات الفنية والتأكيد على الالتزام بالمعايير اللازمة لضمان جودة العمل واستمراريته.